Синоптики рассказали, на какие регионы России надвигается снегопад

Во Владивостоке в пятницу, 12 декабря, температура установится −7 °C, в Южно-Сахалинске — −10 °C, в Хабаровске — −17 °C, в Благовещенске — −15 °C. В прибрежных районах прогнозируют сильный ветер и снег. В Анадыре — −5 °C, в Тикси — −26 °C, в Верхоянске — −40 °C, в Якутске — −41 °C.