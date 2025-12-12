Синоптики рассказали, на какие регионы России надвигается снегопад

Во Владивостоке в пятницу, 12 декабря, температура установится −7 °C, в Южно-Сахалинске — −10 °C, в Хабаровске — −17 °C, в Благовещенске — −15 °C. В прибрежных районах прогнозируют сильный ветер и снег. В Анадыре — −5 °C, в Тикси — −26 °C, в Верхоянске — −40 °C, в Якутске — −41 °C.
Сибирь ждут погодные качели. Восточные регионы ожидает спокойная обстановка, на западе температура продолжит расти, на севере укрепятся морозы. В Омске сегодня термометр покажет −9 °C, в Барнауле — −10 °C, в Иркутске — −11 °C, в Салехарде — −15 °C, в Норильске — −35 °C, в Хатанге — −43 °C.
Урал попадет под власть снежного фронта. В Уфе, Оренбурге, Перми и Екатеринбурге — −3 °C, в Челябинске — −5 °C.
Европейскую территорию России ждет резкая смена погоды. В центре пройдут дожди, к вечеру они сменятся на снег, начнет подмораживать. Поволжье в пятницу заметут метели. Температурный фон упадет ниже нуля градусов — образуется гололедица.
На юге страны сохранится относительное тепло, но будет пасмурно. В Ялте и Сочи — +12 °C, в Краснодаре — +9 °C, в Грозном — +8 °C.
В Санкт-Петербурге температура упадет до −1 °C, осадков не ожидается. В Москве метеоситуация менее приятная: во второй половине дня поднимется сильный ветер, пойдет снегопад, похолодает до нуля градусов.
Геомагнитная ситуация на Земле в пятницу сохранится неустойчивая. Вероятность магнитных бурь низкая, около 7%.