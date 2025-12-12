Пятница станет началом похолодания в Европейской России

Синоптики зарегистрировали новые суточные рекорды в Твери и Смоленске. Также обновили лидерство по теплу Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В Калининграде воздух вчера прогрелся до +10,4 °C. Прежний максимум принадлежал 1994 году: тогда температура составила +8,6 °C. В Великих Луках рекорд продержался 125 лет. В четверг термометр показал на 0,6 градуса больше.
Согласно прогнозу, в пятницу, 12 декабря, тепло с европейской территории России сместят воздушные массы, которые придут со стороны Атлантики. В течение дня установится минус в Пскове, Великом Новгороде и Твери.
К вечеру похолодает в Смоленске и в Москве. Переход в погодном режиме произойдет примерно в 15:00 по московскому времени. С холодным воздухом придет сильный ветер до 15 метров в секунду, начнутся снегопады, на дорогах образуется гололед.
Синоптики предупредили, что пятница станет последним днем метеорологической осени. В выходные погода придет в рамки климатической нормы, начнется настоящая зима.