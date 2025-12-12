Ричмонд
Пятница станет началом похолодания в Европейской России

В четверг, 11 декабря, в страну пришла волна тепла. Температура превысила климатическую норму на европейской территории почти на 10 градусов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Мальтипу на снегу — погода в Европейской России 12 декабря 2025
Источник: Unsplash

Синоптики зарегистрировали новые суточные рекорды в Твери и Смоленске. Также обновили лидерство по теплу Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

В Калининграде воздух вчера прогрелся до +10,4 °C. Прежний максимум принадлежал 1994 году: тогда температура составила +8,6 °C. В Великих Луках рекорд продержался 125 лет. В четверг термометр показал на 0,6 градуса больше.

Согласно прогнозу, в пятницу, 12 декабря, тепло с европейской территории России сместят воздушные массы, которые придут со стороны Атлантики. В течение дня установится минус в Пскове, Великом Новгороде и Твери.

К вечеру похолодает в Смоленске и в Москве. Переход в погодном режиме произойдет примерно в 15:00 по московскому времени. С холодным воздухом придет сильный ветер до 15 метров в секунду, начнутся снегопады, на дорогах образуется гололед.

Синоптики предупредили, что пятница станет последним днем метеорологической осени. В выходные погода придет в рамки климатической нормы, начнется настоящая зима.