Сдует и заморозит. Такой резкой смены погоды в Москве еще не было

Первая декада декабря обманчиво напоминала позднюю осень: дневные значения держались на уровне конца октября, а климатическая норма была превышена более чем на 5 градусов. Но синоптики уверяют — тёплый период заканчивается стремительно, и уже сегодня погода начнёт меняться буквально по часам и будет резкой, почти аномальной.
По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, Москва входит в «фазу динамического похолодания». «Нас ждёт похолодание. Сегодня, во второй половине дня, оно будет с осадками. Сначала в виде дождя, потом — мокрого снега и затем — обычного. И резкое обрушение температуры», — отметил он.
Шувалов объяснил, что ещё в полдень москвичи увидят около +3…+4 °C, однако к вечеру столбики упадут до −4…-5 °C.
Холодный фронт уже на подходе
Синоптики фиксируют выход холодного атмосферного фронта, который пройдёт над регионом примерно в промежутке между 13:00 и 16:00. Именно в это время дождь начнёт превращаться в мокрый снег, а затем — в обычный. Синоптик Евгений Тишковец уточняет, что интенсивность осадков может достигать до 6 мм. «К вечеру это перейдёт в заряды снега с метелью, с ухудшением видимости до 400−1000 м», — рассказал специалист.
На фоне такого изменения дорожные службы региона уже переведены в режим повышенной готовности.
Метель без сугробов: новая зимняя аномалия
Москва вновь сталкивается с феноменом «бесснежной метели» — когда снег есть, а снежного покрова почти нет. Виноват всё тот же ветер, который буквально «сметает» снег с поверхности.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подчёркивает: «Погода в пятницу и субботу будет очень ветреная — с порывами до 17 м/сек. И при этом ожидается небольшой снег. Много его не будет, выпадет 1−2 см за сутки, его-то и будет переметать ветер».
Она объясняет, что формально это действительно метель, однако фактически сильные порывы просто «гонят» снег по поверхности.
Аттракцион «перепад температуры»: от +4 до −4 за несколько часов
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подчёркивает: погода в пятницу будет крайне неоднородной. «С утра будет тепло, +4, при этом метель, а к вечеру столбики термометра упадут уже на отметку в −4», — отметил он. И добавил, что при таких скачках сильная гололедица практически гарантирована. Синоптик призвал соблюдать максимальную осторожность: «При таких перепадах температур её никак не избежать, так что будьте крайне осторожны на дорогах».
Суббота: ветер усиливается, а мороз крепчает
Если москвичи надеются, что все неприятности завершатся к субботе, придётся разочаровать: неблагоприятные погодные условия лишь усугубятся, и суббота станет одной из самых суровых в декабре. По словам Шувалова, порывы ветра сохранятся и днём могут достигать 15 м/с. На фоне этого мороз будет ощущаться сильнее.
«В субботний день ветер будет прибавлять, прибавлять и прибавлять, и к ночи усилится порывами до 17 м/с. Ветреным и морозным будет субботний день. Ветер до 15 м/с в секунду», — уточнил он. Из-за этого, по ощущениям, погода действительно станет экстремальной.
Холодный воздух станет плотным и сухим, что создаст ощущение «кусающего» мороза, особенно вблизи открытых пространств — на набережных, в парках, на продуваемых магистралях.
Понедельник — пик холода
Кульминация похолодания придётся на начало недели. В понедельник ожидается самый морозный день этой волны. «Температура будет порядка 8−11 °C мороза, но уже тихий безветренный день, и солнышко проглянет, по которому мы соскучились очень сильно», — сказал Шувалов. Похолодание продлится примерно три с половиной дня.
А потом снова в «октябрь»
После резкой смены погоды город вновь может вернуться в странный температурный «ноль». По прогнозам, уже во вторник температура может подняться к нулю, а местами перейти в слабый плюс. Весь свежевыпавший снег при этом рискует исчезнуть буквально за сутки.
Сначала казалось, что там на подступах есть и 20-градусные морозы. Нет, этого не будет. И уже во вторник повышение температуры… до нулевых значений.
Он напоминает, что для декабря такая погода не редкость, но в этом году тёплая погода сместила привычные ощущения. «Во всяком случае в Якутске −45», — уточнил он, что всё относительно.
Зима только примеряется: ждать новых холодов стоит
Синоптик подчеркивает, что устойчивый снежный покров может не сформироваться и после этой волны. Но рассчитывать на то, что похолодание было последним, точно не стоит. Зима только «разминается» — и впереди ещё несколько суровых эпизодов. «Я думаю, что это не последняя волна похолодания, так что готовимся», — добавил Шувалов.