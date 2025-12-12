Сдует и заморозит. Такой резкой смены погоды в Москве еще не было

Синоптики фиксируют выход холодного атмосферного фронта, который пройдёт над регионом примерно в промежутке между 13:00 и 16:00. Именно в это время дождь начнёт превращаться в мокрый снег, а затем — в обычный. Синоптик Евгений Тишковец уточняет, что интенсивность осадков может достигать до 6 мм. «К вечеру это перейдёт в заряды снега с метелью, с ухудшением видимости до 400−1000 м», — рассказал специалист.