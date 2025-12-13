Вильфанд предупредил об активности циклона в трех российских регионах

«Традиционно осенью очень активны циклоны на западе Тихого океана. Это приводит к тому, что меняется температура в прибрежных районах. В Магаданской области, на Чукотке, на Камчатке. И вот опять-таки циклон, который на севере приближается к Берингову проливу, обусловит сильный снег и метель в Магаданской области и усиление ветра до 25−30 метров в секунду», — сказал Вильфанд.