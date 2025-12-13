Ричмонд
Вильфанд предупредил об активности циклона в трех российских регионах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Циклон обрушится на Дальний Восток, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке ожидаются метели и ураганный ветер до 33 метров в секунду в выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Zuma/TASS

«Традиционно осенью очень активны циклоны на западе Тихого океана. Это приводит к тому, что меняется температура в прибрежных районах. В Магаданской области, на Чукотке, на Камчатке. И вот опять-таки циклон, который на севере приближается к Берингову проливу, обусловит сильный снег и метель в Магаданской области и усиление ветра до 25−30 метров в секунду», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что усиление порывов ветра до 30 метров в секунду также произойдет на Чукотке.

«На юге Камчатки циклон принесёт сильный снег, усиление ветра до 25−30 метров в секунду, а 13—14 декабря — до 33 — это ураганный ветер», — добавил учёный.

