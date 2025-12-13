Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Алеутских островов Аляски, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Источник: © РИА Новости

Землетрясение зафиксировано в 13.50 по московскому времени, очаг залегает на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше