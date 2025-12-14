В Саратовской области спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов

«По состоянию на 11:00 службой спасения Саратовской области спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей», — написал Юрин в своём Telegram-канале.
По данным властей, связи со сложными погодными условиями в Энгельсском районе, вблизи свинокомплекса «Хвалынский», с использованием вездехода-болотохода эвакуировано 148 человек (34 из них — дети) из застрявшего транспорта.
«На автодороге Саратов — Самара, пос. Варваровка, тяжелой техникой была пробита дорога для эвакуации беременной женщины и других водителей. Движение восстановлено. В районе пос. Дубки силами спасателей совместно с дорожными службами ликвидирован затор, заблокировавший движение», — написал Юрин.
Также по его данным, в Ровенском районе с применением шнекороторной установки очищено 30 километров дороги для обеспечения проезда бригады скорой медицинской помощи к гражданам. В Энгельсском районе эвакуированы фельдшер, водитель и два пациента из застрявшей в снежном заносе машины скорой помощи.