Вильфанд пообещал аномальные морозы в ряде регионов России

Так, похолодание прогнозируется на севере европейской части России. Например, в Архангельской области температура воздуха составит минус 32 градуса и ниже, примерно на такой же отметке остановятся столбики термометров в Ненецком автономном округе.
Почти тридцатиградусные морозы придут и в Приволжский федеральный округ. В Пермском крае ожидается до минус 27, в Башкортостане и Татарстане чуть теплее — минус 22−23 градуса.
На севере Урала, по словам синоптика, похолодает до минус 35 градусов. Такие температуры установятся, например, в Ямало-ненецком автономном округе, Челябинской и Свердловской областях. А вот на юге Сибири и Иркутской области ожидаются морозы до минус 43−49 градусов. До минус 50 градусов опустится температура на Дальнем Востоке. Холоднее всего будет в центральных районах Якутии, чуть теплее, минус 40 градусов, в Амурской области.