Вильфанд пообещал аномальные морозы в ряде регионов России

На севере Урала, по словам синоптика, похолодает до минус 35 градусов. Такие температуры установятся, например, в Ямало-ненецком автономном округе, Челябинской и Свердловской областях. А вот на юге Сибири и Иркутской области ожидаются морозы до минус 43−49 градусов. До минус 50 градусов опустится температура на Дальнем Востоке. Холоднее всего будет в центральных районах Якутии, чуть теплее, минус 40 градусов, в Амурской области.