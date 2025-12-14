Аномальные морозы накроют север, Поволжье и Сибирь уже в ближайшие дни

На Урале морозы будут заметны как на севере, так и в густонаселённых районах. В Свердловской области температура опустится до минус 25−30 градусов, в Челябинской области — до минус 23−24. Южная Сибирь также столкнётся с аномальными холодами: в Иркутской области до минус 43−49 градусов, в Забайкалье до минус 45, в Амурской области — до минус 38−40, а в центральных районах Якутии ожидаются морозы до минус 49−50 градусов.