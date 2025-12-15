Шри-Ланка попросила Россию о помощи для восстановления после циклона «Дитва»

1 декабря сообщалось о 355 погибших в результате тропического шторма на Шри-Ланке, 366 человек числились пропавшими без вести. Отмечалось, что циклон «Дитва» принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Он стал причиной сильнейших наводнений на Шри-Ланке за последнее десятилетие. Ранее президент страны Анура Кумара Диссанаяке заявил, что это первый случай, когда «вся страна пострадала от подобного стихийного бедствия», назвав его крупнейшим и самым сложным в истории Шри-Ланки.