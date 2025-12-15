Шри-Ланка попросила Россию о помощи для восстановления после циклона «Дитва»

«Мы получили 35 т гуманитарной помощи от российского правительства и очень благодарны за это. Но нам нужна дальнейшая поддержка на этапе восстановления, и мы надеемся на помощь России в духе нашей дружбы и взаимопонимания», — приводит слова посла ТАСС.
Гунасекера заявила, что последствия циклона беспрецедентны: более 1,8 млн человек были вынуждены покинуть дома, разрушены дороги, железные дороги и транспортная инфраструктура.
«После оказания гуманитарной помощи предстоит переселение людей и восстановление страны. Для этого необходима международная поддержка, и помощь России крайне важна», — отметила дипломат.
Она также рассказала, что Шри-Ланка создала фонд восстановления, в который россияне могут направлять средства через посольство республики, а правительство работает с Министерством иностранных дел России над возможностями дополнительной помощи.
1 декабря сообщалось о 355 погибших в результате тропического шторма на Шри-Ланке, 366 человек числились пропавшими без вести. Отмечалось, что циклон «Дитва» принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Он стал причиной сильнейших наводнений на Шри-Ланке за последнее десятилетие. Ранее президент страны Анура Кумара Диссанаяке заявил, что это первый случай, когда «вся страна пострадала от подобного стихийного бедствия», назвав его крупнейшим и самым сложным в истории Шри-Ланки.
Позже, 14 декабря, сообщалось, что число погибших на Шри-Ланке в результате тропического циклона «Дитва» достигло 643 человек, еще 184 числятся пропавшими без вести.