На южных Курилах два населенных пункта обесточены из-за урагана

«В результате мощного циклона с ураганным ветром до 38 метров в секунду и обильными осадками без электроснабжения остались потребители Южно-Курильска и села Отрада. Стихия нанесла серьезный ущерб: повреждено около 20 опор электросетей разного класса напряжения», — говорится в сообщении.