На южных Курилах два населенных пункта обесточены из-за урагана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек — РИА Новости. Ураганный ветер повредил 20 опор ЛЭП на острове Кунашир, без электроснабжения остались райцентр Южно-Курильск и село Отрада, сообщает пресс-служба минэнерго Сахалинской области.

Источник: © РИА Новости

«В результате мощного циклона с ураганным ветром до 38 метров в секунду и обильными осадками без электроснабжения остались потребители Южно-Курильска и села Отрада. Стихия нанесла серьезный ущерб: повреждено около 20 опор электросетей разного класса напряжения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, последствия стихии в экстремальных условиях устраняют три бригады местных энергетиков. Их работу усложняют нестихающий ветер и сильные осадки.

Администрация Южно-Курильского района сообщает, что ураганный ветер также повредил кровли и фасады многоквартирных домов. Проведение аварийно-восстановительных работ возможно только при улучшении погодных условий.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области объявило на понедельник экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона на южных Курилах.