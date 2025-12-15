Число жертв из-за наводнения в Марокко превысило 20 человек: видео

Около 70 жилых и коммерческих строений оказались затоплены. Десятки автомобилей унесло течением. В районе Мерзуги спасатели эвакуировали двух испанских туристов из машины, которая попала в селевой поток.
Поиски пострадавших продолжаются, специалисты устанавливают количество пропавших без вести. Жителей и гостей страны призвали сохранять спокойствие и не подходить близко к руслам рек. В нескольких районах отмечается нарушение работы систем водоснабжения и канализации.
Наводнение привело к разрушению дорог — транспортное сообщение между регионами приостановилось. Из-за поднятия уровня воды в водоемах и угрозы высоких волн также отменили паромные рейсы.
Помимо наводнения в прибрежных районах, на востоке страны отметили заморозки. Они привели к гибели девяти мигрантов.
Сильный снегопад в высокогорье парализовал транспортное сообщение. По сведениям местных метеостанций, высота сугробов дошла до 40−50 сантиметров.