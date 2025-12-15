Ричмонд
Число жертв из-за наводнения в Марокко превысило 20 человек: видео

Сильные дожди с грозами начались в воскресенье, 14 декабря. В эпицентре непогоды оказался регион Сафи.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -8° 5 м/с 44% 768 мм рт. ст. -1°

Обильные осадки привели к поднятию уровня воды в местных водоемах — они вышли из берегов и затопили ближайшие территории. Телеканал MEDI1TV сообщил, что местные власти зафиксировали 21 летальный исход, более 30 жителей получили ранения разной степени тяжести.

Около 70 жилых и коммерческих строений оказались затоплены. Десятки автомобилей унесло течением. В районе Мерзуги спасатели эвакуировали двух испанских туристов из машины, которая попала в селевой поток.

Поиски пострадавших продолжаются, специалисты устанавливают количество пропавших без вести. Жителей и гостей страны призвали сохранять спокойствие и не подходить близко к руслам рек. В нескольких районах отмечается нарушение работы систем водоснабжения и канализации.

Наводнение привело к разрушению дорог — транспортное сообщение между регионами приостановилось. Из-за поднятия уровня воды в водоемах и угрозы высоких волн также отменили паромные рейсы.

Помимо наводнения в прибрежных районах, на востоке страны отметили заморозки. Они привели к гибели девяти мигрантов.

Сильный снегопад в высокогорье парализовал транспортное сообщение. По сведениям местных метеостанций, высота сугробов дошла до 40−50 сантиметров.