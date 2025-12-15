Ученые раскрыли новые детали о 3I/ATLAS

Ученые предположили, что это может быть связано с характеристиками объекта. В отличие от комет 1I/Oumuamua и 2I/Borisov, 3I/ATLAS обладает большими размерами и скоростью, поэтому она излучается в рентгеновском диапазоне.
Специалисты объяснили, что ничего необычного в такой ситуации нет. Для Земли межзвездный объект не несет опасности.
Излучение формируется благодаря взаимодействию плазменного облака, которое выпускает Солнце, и газа, идущего от кометы. Заряженные частицы выбивают электроны с огромной скоростью, они получают огромную энергию и становятся источником рентгеновского свечения. Их температура в этот момент может достигать несколько миллионов градусов.
Наблюдение за кометой вели 3 декабря в течение 20 часов. Оно показало, что рентгеновские лучи растянулись на 400 000 километров. Кроме того, оборудование зафиксировало присутствие следов углерода, азота и кислорода. Это стало подтверждением того, что излучение исходит от кометы, а не от других космических тел.
Ранее физик Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS имеет инопланетное происхождение. Он сообщил, что объект выделяет большое количество метанола и цианистого водорода. Первый, в свою очередь, используют микроорганизмы в качестве источника энергии.
Также ученый отметил необычное поведение антихвоста кометы, который сменил положение. Эксперт указал, что подобное изменение не смогли объяснить.