На неделе тепло накроет несколько округов России

В первой половине периода в низовьях Волги и Дона ожидается температура от −1 °С до −6 °С. подобная ситуация сложится на Кавказе. В Крыму и на Кубани похолодает до +1−6 °С. К концу рабочей недели температурный фон пойдет на повышение, в среднем значения вырастут на пять градусов. Об этом сообщили в издании «Метеовести».