На неделе тепло накроет несколько округов России

В первой половине периода в низовьях Волги и Дона ожидается температура от −1 °С до −6 °С. подобная ситуация сложится на Кавказе. В Крыму и на Кубани похолодает до +1−6 °С. К концу рабочей недели температурный фон пойдет на повышение, в среднем значения вырастут на пять градусов. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Средняя Волга столкнется с погодными контрастами. С понедельника до среды там установится холод: температура составит от −7 °С до −12 °С. В четверг придет теплый фронт со стороны Гольфстрима — начнется оттепель.
Северо-запад России ждет ненастная неделя: погода будет складываться под влиянием атлантического циклона. Вместе с осадками придет волна тепла. На севере температура установится от −3 °С до +2 °С, на юго-западе — от нуля градусов до +5 °С.
Центральная Россия начнет неделю с прохлады и интенсивных осадков. Во вторник туда пробьется теплый фронт — температура поднимется от −1 °С до +4 °С.
На Урал потепление дойдет к пятнице. На неделе температура в округе установится от −10 °С до −15 °С. К выходным значение приблизится к −5 °С.
Сибирь захватит холод. В понедельник, 15 декабря, там удержится тепло, но со вторника, 16 декабря, столбик термометра пойдет на понижение. Температурный фон установится около −14 °С.
Дальний Восток ожидает солнечная погода. В конце периода пройдет снег. Исключением станут Курилы и Сахалин: там ожидается в понедельник сильный ветер до 35 метров в секунду. В Приамурье термометр покажет от −15 °С до −20 °С, в Приморье похолодает до −5 °С. К выходным значение вырастет на пять единиц.
В Северной столице России на неделе пройдут дожди, в начале периода возможен снег. Температура установится от +1 °С до +4 °С. В Москве наибольшая интенсивность осадков выпадет на вторник. С этого же дня начнется потепление: термометр покажет около нуля градусов.