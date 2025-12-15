Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 53% 770 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА "Новости"

Рядом с восточным побережьем Камчатки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 декабря, в 20:11 по местному времени, или в 12:11 мск. Их магнитуда достигала 5,6, что сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 163 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, где проживают 187 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не уточнялась.