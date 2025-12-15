Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Рядом с восточным побережьем Камчатки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 декабря, в 20:11 по местному времени, или в 12:11 мск. Их магнитуда достигала 5,6, что сейсмологи считают ощутимым землетрясением.
Эпицентр явления находился в 163 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, где проживают 187 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не уточнялась.