Синоптик рассказал о погоде в районе Прикамья, где пропали туристы

Понижение температуры до −23 °C ожидается в районе горы Ослянка в Пермском крае, где пропала группа туристов.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 53% 770 мм рт. ст. -1°
Источник: РБК

Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, сейчас в этом районе снегопад, но к ночи прекратится. «После этого довольно существенное понижение температуры до −20−23 °C. Был ветерок в первой половине дня, возможна и метель, поземок возможен», — рассказал Шувалов.

В минувшие выходные незарегистрированная туристическая группа из 15 человек сбилась с пути в районе горы Ослянка. В группу входили только мужчины, они перестали выходить на связь перед спуском с вершины. К точке сбора вернулись всего два человека. По предварительной информации, их состояние удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Группу из 13 пропавших все еще не нашли. По сведениям МЧС, поиски осложнил снегопад. СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Статью в ведомстве не уточнили.