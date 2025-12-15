Синоптик рассказал о погоде в районе Прикамья, где пропали туристы

Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, сейчас в этом районе снегопад, но к ночи прекратится. «После этого довольно существенное понижение температуры до −20−23 °C. Был ветерок в первой половине дня, возможна и метель, поземок возможен», — рассказал Шувалов.
В минувшие выходные незарегистрированная туристическая группа из 15 человек сбилась с пути в районе горы Ослянка. В группу входили только мужчины, они перестали выходить на связь перед спуском с вершины. К точке сбора вернулись всего два человека. По предварительной информации, их состояние удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает.
Группу из 13 пропавших все еще не нашли. По сведениям МЧС, поиски осложнил снегопад. СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Статью в ведомстве не уточнили.