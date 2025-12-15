Синоптик рассказал о погоде в районе Прикамья, где пропали туристы

В минувшие выходные незарегистрированная туристическая группа из 15 человек сбилась с пути в районе горы Ослянка. В группу входили только мужчины, они перестали выходить на связь перед спуском с вершины. К точке сбора вернулись всего два человека. По предварительной информации, их состояние удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает.