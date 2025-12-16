СМИ сообщили о падении статуи Свободы в Бразилии из-за ветра

На завод компании Toyota в штате Сан-Паулу в Бразилии 22 сентября обрушился серьезный шторм, в результате которого предприятие было повреждено. Металлическая крыша завода была сорвана, несущие балки погнуты, также было повреждено производственное оборудование. Как уточнял портал Carscoops, 10 рабочих получили травмы и были доставлены в больницу.