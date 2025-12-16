Ричмонд
СМИ сообщили о падении статуи Свободы в Бразилии из-за ветра

Копия статуи Свободы, которая располагается в муниципалитете Гуаиба на юге Бразилии, упала из-за сильного ветра. Об этом 15 декабря сообщил портал G1 со ссылкой на мэра Гуаибы Марсело Мараната.

«Памятник, имитирующий статую Свободы, который находится в столичном регионе Порту-Алегри, рухнул во время шторма, обрушившегося на город», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате произошедшего район вокруг статуи был изолирован. В ближайшее время туда направят рабочую группу, которая должна будет убрать конструкцию.

На завод компании Toyota в штате Сан-Паулу в Бразилии 22 сентября обрушился серьезный шторм, в результате которого предприятие было повреждено. Металлическая крыша завода была сорвана, несущие балки погнуты, также было повреждено производственное оборудование. Как уточнял портал Carscoops, 10 рабочих получили травмы и были доставлены в больницу.