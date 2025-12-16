Синоптик Вильфанд рассказал, как изменится климат в Москве к 2050 году

По словам Романа Менделевича, климат — это погодные, метеорологические характеристики, осредненные за продолжительный период, как минимум за три десятилетия.
— Наиболее заметны изменения климата зимой, в холодное время года, — уточняет синоптик. — Я часто привожу пример: средняя январская температура за два тридцатилетия повысилась на 3,1 градуса. Было −9,3, стало −6,2 градуса.
Климатологи проводят расчеты, предлагают свои оценки — каким климат будет в середине, конце века.
— Есть разные сценарии. В основном они обусловлены содержанием парниковых газов в атмосфере. Все зависит от того, сможет ли человечество противостоять увеличению концентрации этих газов или же нет, — поясняет Вильфанд. — Есть жесткие, мягкие, умеренные сценарии.
В любом случае никто уже не спорит с тем, что климат меняется. И он будет другим через 30−50 лет.
— По прогнозам, которые делают не только в нашей службе, но и в Академии наук, в Высшей школе, потепление будет продолжаться до конца XXIII века.
Что ж, наверное, это объясняет отсутствие снега и относительно теплую для декабря погоду за окном? Эксперт утверждает, что прямой связи на самом деле нет:
— Вот сейчас за окном очень теплая погода, но если бы вы случайно оказались где-нибудь в Новосибирске или в Красноярске завтра, то там температура на 15−20 градусов ниже нормы. Вы бы наверняка удивились: мол, как же так? У нас потепление климата, а на улицу выйти невозможно из-за морозов! Все методические статьи, работы говорят, что нецелесообразно ассоциировать ситуацию за окном с изменениями климата. Каждое изменение погоды может быть описано конкретными физическими, метеорологическими явлениями и никакого отношения к климату не имеет. Климат — это, повторюсь, осредненные за несколько десятилетий параметры, его можно сравнить с серьезным, солидным джентльменом, который многие годы не меняет свои привычки. А погода — легкомысленная леди, которая, если настроение хорошее, заглядывает на сайт Гидрометцентра и узнает, как она себя должна вести на этой неделе. Если же настроение плохое, она капризничает и действует по-своему.
Погода сама по себе барышня непостоянная. Но в любом случае при потеплении климата добавляется еще 5−8 процентов к ее изменчивости.
— Я очень часто использую фразу, сказанную академиком Александром Михайловичем Обуховым: «В период потепления климата погода нервничает». Увеличиваются погодные амплитуды, характеристики погоды, — добавил Вильфанд.
Все чаще приходят так называемые волны тепла, периоды жаркой погоды. И часто бывают холода с сильнейшими дождями. Повторяются периоды со шквалистыми ветрами, которых раньше вовсе не было.
В период потепления климата повторяемость «нормальной» погоды уменьшается и увеличивается число экстремальных событий.
СПРАВКА
Зимой 1978 года в Москве из-за аномально низких температур лопались трубы. Морозы на протяжении нескольких недель достигали отметки −38 градусов. Многих жителей многоэтажных домов пришлось эвакуировать.
В столичном регионе на днях выпал долгожданный снег. Увы, надолго он не задержится: в городе ожидается теплая погода, из-за которой покров растает. Можно ли уже сейчас говорить о том, будет ли снег в Москве на Новый год, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.