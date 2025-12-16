Синоптик Вильфанд рассказал, как изменится климат в Москве к 2050 году

— Вот сейчас за окном очень теплая погода, но если бы вы случайно оказались где-нибудь в Новосибирске или в Красноярске завтра, то там температура на 15−20 градусов ниже нормы. Вы бы наверняка удивились: мол, как же так? У нас потепление климата, а на улицу выйти невозможно из-за морозов! Все методические статьи, работы говорят, что нецелесообразно ассоциировать ситуацию за окном с изменениями климата. Каждое изменение погоды может быть описано конкретными физическими, метеорологическими явлениями и никакого отношения к климату не имеет. Климат — это, повторюсь, осредненные за несколько десятилетий параметры, его можно сравнить с серьезным, солидным джентльменом, который многие годы не меняет свои привычки. А погода — легкомысленная леди, которая, если настроение хорошее, заглядывает на сайт Гидрометцентра и узнает, как она себя должна вести на этой неделе. Если же настроение плохое, она капризничает и действует по-своему.