СМИ сообщили о возможном исчезновении 180 тыс. ледников из-за потепления

Европейские и американские климатологи предупреждают, что, если глобальное потепление продолжится, Земля ежегодно будет терять от 2000 до 4000 ледников, что приведет к резкому сокращению их числа к концу века. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на исследователя Швейцарской высшей технической школы Ландера фон Трихта.
«Наиболее уязвимыми к этим процессам будут горные ледники, расположенные на небольшой высоте или в низких широтах. В их число входят ледовые массивы в Альпах, на Кавказе и территории североамериканских Скалистых гор», — заявил фон Трихт.
Исследования, проведенные при различных климатических сценариях, показывают, что общее число ледников на Земле может снизиться с 200 000 до 18 000. Наиболее ощутимыми последствия будут для ледников в Альпах, на Кавказе, Скалистых горах и Андах, где их исчезнет более половины в ближайшие 1020 лет.
Ученые рассмотрели четыре сценария изменения климата — от оптимистичного, при котором выбросы будут прекращены, до самого пессимистичного, с повышением температуры на четыре градуса. В лучшем случае пик вымирания ледников наступит в 2041 году, когда Земля будет терять около 2000 ледников в год. При более тяжелом сценарии этот пик сдвинется на 2055-й, и ежегодные потери составят 4000 ледников. В результате к концу столетия выживут только 18 000 крупнейших и холодных ледников.
Такое сокращение будет иметь серьезные последствия для экосистем и доступности пресной воды. В Центральной Европе останется лишь 20 из 3600 альпийских ледников, в Скалистых горах США исчезнут 99%, а в Центральной Азии и Андах потеряется 96 и 94% соответственно. Ученые подчеркивают, что для предотвращения таких изменений необходимо активнее бороться с глобальным потеплением.