СМИ сообщили о возможном исчезновении 180 тыс. ледников из-за потепления

Ученые рассмотрели четыре сценария изменения климата — от оптимистичного, при котором выбросы будут прекращены, до самого пессимистичного, с повышением температуры на четыре градуса. В лучшем случае пик вымирания ледников наступит в 2041 году, когда Земля будет терять около 2000 ледников в год. При более тяжелом сценарии этот пик сдвинется на 2055-й, и ежегодные потери составят 4000 ледников. В результате к концу столетия выживут только 18 000 крупнейших и холодных ледников.