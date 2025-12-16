Российская туристка не выжила во время наводнения на Бали

Сообщается, что полиция Бали связалась с российским консульством. В настоящее время родственники девушки собирают деньги на ее перевозку на родину. Для этого нужно около миллиона рублей. Известно, что Ксения переехала из родной Ревды в Санкт-Петербург на учебу, а на Бали отправилась с целью перезимовать.