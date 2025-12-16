3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря

По расчетам специалистов, на минимальном расстоянии от планеты небесное тело пройдет 19 декабря около семи утра по московскому времени. Сейчас 3I/ATLAS фактически вошел в синхронизированное движение с Землей. Что это значит? На протяжении недели, до 22 декабря, расстояние между кометой-кораблем и Землей будет сохраняться практически неизменным в пределах полумиллиона километра — около 0,2% разделяющей их дистанции. После завершения этого периода межзвездный объект начнет быстро удаляться.