Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря

Объект 3I/ATLAS находится сейчас всего в трех сутках пути от точки минимального сближения с Землей, что позволяет с большой точностью определить время этого сближения, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Сейчас в Ричмонде: -4° 3 м/с 54% 763 мм рт. ст.
Источник: Российская газета

По расчетам специалистов, на минимальном расстоянии от планеты небесное тело пройдет 19 декабря около семи утра по московскому времени. Сейчас 3I/ATLAS фактически вошел в синхронизированное движение с Землей. Что это значит? На протяжении недели, до 22 декабря, расстояние между кометой-кораблем и Землей будет сохраняться практически неизменным в пределах полумиллиона километра — около 0,2% разделяющей их дистанции. После завершения этого периода межзвездный объект начнет быстро удаляться.

Как говорят ученые, сейчас 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет. Однако даже это не дает никаких шансов увидеть загадочный объект невооруженным глазом или в простые оптические средства. «Текущая звездная величина 3I/ATLAS, составляющая около 12m, полностью исключает такую возможность», — поясняют астрономы.

Впрочем, место расположения тела известно и будет на небе все эти дни практически неизменным. «Оно может быть определено как с помощью онлайн-приложений с картами звездного неба, так и по расположенным в его окрестностях крупным звездам: Арктуру, Сириусу, Проциону. Ближайшей звездой к расположению 3I/ATLAS на небе все эти дни будет Регул — самая яркая звезда соответствующего созвездия», — дают наводку ученые.

Место расположения объекта, по их словам, восходит над горизонтом примерно в 22−23 часа по местному времени. Но более-менее приемлемые условия для наблюдения возникают лишь около одного-двух часов ночи и сохраняются до восхода Солнца.