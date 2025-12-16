3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря

По расчетам специалистов, на минимальном расстоянии от планеты небесное тело пройдет 19 декабря около семи утра по московскому времени. Сейчас 3I/ATLAS фактически вошел в синхронизированное движение с Землей. Что это значит? На протяжении недели, до 22 декабря, расстояние между кометой-кораблем и Землей будет сохраняться практически неизменным в пределах полумиллиона километра — около 0,2% разделяющей их дистанции. После завершения этого периода межзвездный объект начнет быстро удаляться.
Как говорят ученые, сейчас 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет. Однако даже это не дает никаких шансов увидеть загадочный объект невооруженным глазом или в простые оптические средства. «Текущая звездная величина 3I/ATLAS, составляющая около 12m, полностью исключает такую возможность», — поясняют астрономы.
Впрочем, место расположения тела известно и будет на небе все эти дни практически неизменным. «Оно может быть определено как с помощью онлайн-приложений с картами звездного неба, так и по расположенным в его окрестностях крупным звездам: Арктуру, Сириусу, Проциону. Ближайшей звездой к расположению 3I/ATLAS на небе все эти дни будет Регул — самая яркая звезда соответствующего созвездия», — дают наводку ученые.
Место расположения объекта, по их словам, восходит над горизонтом примерно в 22−23 часа по местному времени. Но более-менее приемлемые условия для наблюдения возникают лишь около одного-двух часов ночи и сохраняются до восхода Солнца.