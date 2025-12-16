Часть россиян предупредили об аномальном холоде

В ближайшие дни на востоке и северо-востоке России ожидаются аномальные холода, а на западе страны, напротив, — аномальное тепло. О температурах выше и ниже климатической нормы для этого периода года часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.