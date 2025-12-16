Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Часть россиян предупредили об аномальном холоде

Синоптик Тишковец: на западе России ожидается аномально теплая погода.

Сейчас в Ричмонде: -5° 0 м/с 58% 764 мм рт. ст.
Источник: Unsplash

В ближайшие дни на востоке и северо-востоке России ожидаются аномальные холода, а на западе страны, напротив, — аномальное тепло. О температурах выше и ниже климатической нормы для этого периода года часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Аномалия холода будет смещаться на восток и северо-восток Европейской территории России, тогда как в западных регионах температурный фон станет на несколько градусов выше климатической нормы. Днем на Русском Севере: на Кольском полуострове — −1−6 °C, в Архангельской области — −6−11 °C, Коми — −19−24 °C», — поделился информацией синоптик.

В средней полосе, продолжил он, ожидается от −3 °C до +2 °C, в Поволжье — −4−9 °C, а на северо-западе и в Крыму — до +1−6 °C.