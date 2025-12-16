Часть россиян предупредили об аномальном холоде

В ближайшие дни на востоке и северо-востоке России ожидаются аномальные холода, а на западе страны, напротив, — аномальное тепло. О температурах выше и ниже климатической нормы для этого периода года часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«Аномалия холода будет смещаться на восток и северо-восток Европейской территории России, тогда как в западных регионах температурный фон станет на несколько градусов выше климатической нормы. Днем на Русском Севере: на Кольском полуострове — −1−6 °C, в Архангельской области — −6−11 °C, Коми — −19−24 °C», — поделился информацией синоптик.
В средней полосе, продолжил он, ожидается от −3 °C до +2 °C, в Поволжье — −4−9 °C, а на северо-западе и в Крыму — до +1−6 °C.