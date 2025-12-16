СМИ сообщили о снижении экономических потерь от стихийных бедствий

Экономические потери от стихийных бедствий во всем мире сократились почти на треть к 2025 году и составили 220 миллиардов долларов. Об этом сообщает телерадиокомпания BFM Business со ссылкой на оценки страховой компании Swiss Re.
«Убытки для страховщиков составили 107 миллиардов долларов, что на 24,1% меньше, чем в прошлом году, благодаря менее затратному сезону ураганов в Северной Атлантике», — говорится в заявлении компании.
Несмотря на масштабные пожары в Лос-Анджелесе, которые принесли убытки исключительной степени тяжести в 40 миллиардов долларов в первом полугодии, общая сумма ущерба оказалась значительно ниже. Причиной стало то, что из трех атлантических ураганов пятой категории, получивших имена «Эрин», «Умберто» и «Мелисса», ни один не достиг побережья Соединенных Штатов впервые за десятилетие. Самый сильный из них — «Мелисса» — стал одним из самых мощных ураганов, когда-либо обрушившихся на сушу. Принес разрушения на Ямайке, Гаити и Кубе, застрахованные убытки от которых составили до двух с половиной миллиардов долларов.
В ноябре и декабре в странах Юго-Восточной Азии произошли разрушительные наводнения, вызванные несколькими мощными климатическими факторами. Тайфуны «Калмаэги» и «Буалой» нанесли удар по центральному Вьетнаму, циклон «Дитва» — по Шри-Ланке. Совокупное число погибших лишь в Таиланде, на Шри-Ланке, в Индонезии и Вьетнаме превысило 1400 человек, тысячи людей остались без крова, а экономике региона был нанесен колоссальный ущерб.