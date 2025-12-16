СМИ сообщили о снижении экономических потерь от стихийных бедствий

Несмотря на масштабные пожары в Лос-Анджелесе, которые принесли убытки исключительной степени тяжести в 40 миллиардов долларов в первом полугодии, общая сумма ущерба оказалась значительно ниже. Причиной стало то, что из трех атлантических ураганов пятой категории, получивших имена «Эрин», «Умберто» и «Мелисса», ни один не достиг побережья Соединенных Штатов впервые за десятилетие. Самый сильный из них — «Мелисса» — стал одним из самых мощных ураганов, когда-либо обрушившихся на сушу. Принес разрушения на Ямайке, Гаити и Кубе, застрахованные убытки от которых составили до двух с половиной миллиардов долларов.