Горнолыжным курортам России не хватает снега

«Роза Хутор» и «Красная Поляна» пока не могут открыть сезон. Похожая ситуация сложилась и с курортами в других регионах. Не испортит ли погода новогодний отдых на склонах?

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 37% 765 мм рт. ст. +2°
Источник: Unsplash

Аномально теплый декабрь на юге России подвел любителей сноуборда и горных лыж. На «Красной Поляне» надеются, что снегопад будет через неделю, и тогда наконец можно будет открыть трассы.

Комментирует руководитель департамента операционного и стратегического маркетинга курорта «Красная Поляна» ГК «Мантера» Наталья Порицкая.

«Мы ждем снег 25—26 декабря, и после него будем готовы открывать каталку. Традиционно на курорте “Красная Поляна” первыми будут открыты трассы на высоте “Цирк-2”, и далее по мере оснежения будем спускаться ниже. Под Новый год мы надеемся, что трассы будут открыты. Спрос ожидаем на уровне новогодних праздников 2024—2025 года. У нас на сегодняшний день в продаже 11 новогодних ужинов, часть из них уже находится в режиме солд-аут».

На курорте «Роза Хутор» рассчитывают открыть горнолыжный сезон 29 декабря. Система, позволяющая покрыть склоны искусственным снегом, бессильна. Нужен стабильный минус, а пока столбик термометра поднимается выше нуля. Об этом рассказывает руководитель управления по связям с общественностью курорта «Роза Хутор» Александра Зенцова.

«Для эффективной работы системы оснежения необходимы стабильные отрицательные температуры не выше −2,5 °C. Существенную роль играет значительный перепад высот на курорте. Перепад высот у нас составляет около 1500 метров, и условия для искусственного оснежения сформировались пока не везде, не во всех зонах курорта “Роза Хутор”. При этом там, где это возможно, система искусственного оснежения работает уже с 12 декабря. Уровень натурального снежного покрова, если говорить о естественных осадках, составляет минимальный показатель за последние 12 лет наблюдений: это 60 сантиметров на высоте 2000 метров над уровнем моря и 40 сантиметров на отметке 1350 метров».

За уже купленные ски-пассы на даты до 28 декабря «Роза Хутор» предлагает вернуть деньги или перенести действие на более поздние даты.

На «Архызе» сезон открыли, но и там погода усложнила жизнь тем, кто приехал покататься. Об этом рассказывает генеральный директор курорта «Архыз» ГК «Мантера» Роман Киранчук.

«Да, действительно, очень теплый ноябрь внес коррективы в горнолыжные сезоны на Кавказе. Температура стабильно была +15 °C на солнце, но декабрьские морозы позволили курорту “Архыз” и его команде выполнить оснежение горнолыжных трасс искусственным снегом. К пятнице мы порадуем гостей открытием более трех горнолыжных трасс во всех трех локациях курорта “Архыз”: это южный склон “Романтик”, это трасса на Лунной поляне и Северный склон до самого низа».

Впрочем, другие варианты для лыжников и сноубордистов есть, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Зато катаются на Эльбрусе уже, наверное, больше месяца. Катаются в Шерегеше, катаются в Кировске, Мурманская область. То есть, если кому-то вот прям сейчас надо покататься, такие локации есть. Домбай тоже бронируется. Верхние трассы, да, уже в снегу. Но туристы ждут, что будет занята снегом вся гора. По остальным локациям надо ждать. Но все-таки массовый турист заезжает 30—31 декабря, и время еще есть. Были сезоны, когда туристы приезжали 30 декабря, сидели три дня, например, в Поляне, a 2—3 января все-таки катались».

Погода — фактор непредсказуемый, и туристы понимают, что снег никто не гарантирует, говорит Ромашкин. Но все также знают, что поехать кататься в декабре — это не совсем то же самое, что в каникулы, когда ценники на пике.