Горнолыжным курортам России не хватает снега

«Зато катаются на Эльбрусе уже, наверное, больше месяца. Катаются в Шерегеше, катаются в Кировске, Мурманская область. То есть, если кому-то вот прям сейчас надо покататься, такие локации есть. Домбай тоже бронируется. Верхние трассы, да, уже в снегу. Но туристы ждут, что будет занята снегом вся гора. По остальным локациям надо ждать. Но все-таки массовый турист заезжает 30—31 декабря , и время еще есть. Были сезоны, когда туристы приезжали 30 декабря, сидели три дня, например, в Поляне, a 2—3 января все-таки катались».