Горнолыжным курортам России не хватает снега

Аномально теплый декабрь на юге России подвел любителей сноуборда и горных лыж. На «Красной Поляне» надеются, что снегопад будет через неделю, и тогда наконец можно будет открыть трассы.
Комментирует руководитель департамента операционного и стратегического маркетинга курорта «Красная Поляна» ГК «Мантера» Наталья Порицкая.
«Мы ждем снег
На курорте «Роза Хутор» рассчитывают открыть горнолыжный сезон 29 декабря. Система, позволяющая покрыть склоны искусственным снегом, бессильна. Нужен стабильный минус, а пока столбик термометра поднимается выше нуля. Об этом рассказывает руководитель управления по связям с общественностью курорта «Роза Хутор» Александра Зенцова.
«Для эффективной работы системы оснежения необходимы стабильные отрицательные температуры не выше −2,5 °C. Существенную роль играет значительный перепад высот на курорте. Перепад высот у нас составляет около 1500 метров, и условия для искусственного оснежения сформировались пока не везде, не во всех зонах курорта “Роза Хутор”. При этом там, где это возможно, система искусственного оснежения работает уже с 12 декабря. Уровень натурального снежного покрова, если говорить о естественных осадках, составляет минимальный показатель за последние 12 лет наблюдений: это 60 сантиметров на высоте 2000 метров над уровнем моря и 40 сантиметров на отметке 1350 метров».
На «Архызе» сезон открыли, но и там погода усложнила жизнь тем, кто приехал покататься. Об этом рассказывает генеральный директор курорта «Архыз» ГК «Мантера» Роман Киранчук.
«Да, действительно, очень теплый ноябрь внес коррективы в горнолыжные сезоны на Кавказе. Температура стабильно была +15 °C на солнце, но декабрьские морозы позволили курорту “Архыз” и его команде выполнить оснежение горнолыжных трасс искусственным снегом. К пятнице мы порадуем гостей открытием более трех горнолыжных трасс во всех трех локациях курорта “Архыз”: это южный склон “Романтик”, это трасса на Лунной поляне и Северный склон до самого низа».
Впрочем, другие варианты для лыжников и сноубордистов есть, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:
«Зато катаются на Эльбрусе уже, наверное, больше месяца. Катаются в Шерегеше, катаются в Кировске, Мурманская область. То есть, если кому-то вот прям сейчас надо покататься, такие локации есть. Домбай тоже бронируется. Верхние трассы, да, уже в снегу. Но туристы ждут, что будет занята снегом вся гора. По остальным локациям надо ждать. Но все-таки массовый турист заезжает
Погода — фактор непредсказуемый, и туристы понимают, что снег никто не гарантирует, говорит Ромашкин. Но все также знают, что поехать кататься в декабре — это не совсем то же самое, что в каникулы, когда ценники на пике.