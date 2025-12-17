Синоптики спрогнозировали морозы до −40 градусов в нескольких регионах России

Эксперт уточнил, что в Ненецком автономном округе ожидается температура на 9−19 градусов ниже нормы — в этой области столбики термометров могут опуститься до значений от −30 до −37 градусов. Такая же ситуация ожидается в Коми, где температура при этом будет на 10−18 градусов ниже нормы.
«Даже на юге Урала — в Свердловской области — в течение всех дней недели температура [будет] на 7−19 градусов ниже нормы, это означает, что морозы будут от −28 до −36. А в Челябинской, Курганской и Тюменской областях — на 6−10 градусов ниже нормы. В Курганской области — до −25−32, в Челябинской — до −24−30 градусов. Приличные морозы. В Тюменской области — до −34 градусов», — рассказал специалист в беседе с «Интерфакс».
Вильфанд добавил, что на территории северной части Приволжского федерального округа ожидается температура на 7−13 ниже нормы. Согласно прогнозу, в этой области она будет варьироваться в диапазоне от −23 до −28 градусов. По его словам, на севере Урала в Ямало-Ненецком и в Ханты-Мансийском автономных округах прогнозируется температура до −36, местами до −40 градусов.
По словам ученого, в Сибирском федеральном округе, за исключением южных регионов, наблюдаются крайне низкие температуры. Он отметил, что в северных частях Красноярского края и в центре региона в настоящее время очень холодно — до −38…-43 градусов на Таймыре и в Эвенкии. Даже на юге, в Омской и Томской областях, в последние дни недели температура будет колебаться в пределах −30…-36 градусов, что на 7−14 градусов ниже нормы.
В Иркутской области температура, как продолжает Вильфанд, будет на 8−9 градусов ниже нормы, с морозами до −39…-43 градусов.
Также ожидается сильный холод в регионах Дальнего Востока. В Хабаровском крае температура на востоке будет на восемь градусов ниже нормы, с морозами до −42…-43 градусов. В Амурской области в ближайшие дни температура снизится на 6−7 градусов ниже нормы, до −40 градусов. Особенно сильные морозы будут в Якутии, где температура может достигать −48…-51 градус.
Ученые 8 декабря объяснили, почему даже облаченный в многослойную одежду человек покрывается дрожью во время холодов. Они напомнили, что это явление, точно так же как чихание и мурашки, является непроизвольной и защитной физиологической функцией. Поэтому дрожь, возникающая в результате сокращения мышц, является совершенно здоровой реакцией на мороз.