Синоптики спрогнозировали морозы до −40 градусов в нескольких регионах России

«Даже на юге Урала — в Свердловской области — в течение всех дней недели температура [будет] на 7−19 градусов ниже нормы, это означает, что морозы будут от −28 до −36. А в Челябинской, Курганской и Тюменской областях — на 6−10 градусов ниже нормы. В Курганской области — до −25−32, в Челябинской — до −24−30 градусов. Приличные морозы. В Тюменской области — до −34 градусов», — рассказал специалист в беседе с «Интерфакс».