Мраморное море в Турции отошло от берега на 20 м

Это произошло в районе города Мармара-Эреглиси в провинции Текирдаг. Из-за обмеления оставленные у берега лодки оказались на суше.
«Тогда море тоже отступило почти так же сильно. Еще неделю назад все было нормально. На этот раз отступление тоже произошло очень быстро», — рассказал один из жителей Audlink.
Природное явление обеспокоило местных жителей. Однако море отступает от берега не в первый раз. Подобное случалось в 2023 году. Тогда ученые из обсерватории Кандилли заявили, что явление весьма типичное и связано с перепадами давления, а не землетрясениями.
В апреле 2025 года в Турции произошло несколько землетрясений. Толчки среди прочего были зафиксированы в Мраморном море. Магнитуда одного из афтершоков составила 4,3.