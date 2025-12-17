Астрономы предположили существование сверхцивилизации на примере 3I/ATLAS

«В разворачивающейся драме идей вокруг межзвездного тела 3I/ATLAS помимо вопроса, чем является этот объект, о котором мы не будем говорить, так как не можем ничего нового добавить к ранее высказанному сторонами, представляет интерес вопрос, а могут ли в принципе присутствовать в Солнечной системе инопланетные зонды, — пишут ученые в своем Telegram-канале. — Заметим, что наука, и астрофизика в частности, исходят из того, что набор химических элементов и законы природы одинаковы во всех точках Вселенной. В этом смысле тот факт, что эта комбинация позволила зародиться жизни на одной из планет, делает очень вероятным возможность ее формирования и на других планетах, которых во Вселенной огромное количество. Также из опыта мы знаем о потенциально высоких скоростях развития цивилизаций технологического типа, к которым относится наша — достаточно сравнить 1925 и 2025 годы, и, экстраполируя эти темпы на тысячи и десятки тысяч лет вперед, можно предположить возможность формирования технологических сверхцивилизаций».