Для Ставрополья 2025 год стал аномальным с точки зрения погоды

«Проблема заключается в том, что прогнозировать движение воздушных масс на большой период мы не можем, так как, с одной стороны, до конца не понимаем все факторы, влияющие на такое движение, а с другой, более важной стороны, нам непонятна физика образования крупномасштабных вихрей и других метеорологических явлений меньшего масштаба», — сказал Закинян, отметив, что в 2026 году возможно продолжение погодных качелей.