Для Ставрополья 2025 год стал аномальным с точки зрения погоды

Погодные аномалии отмечались на Ставрополье в течение всего 2025 года. Перепад температур весной составил несколько десятков градусов, а бабье лето продлилось в регионе до декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.
«Климатические итоги 2025 года для Ставропольского края характеризуются аномальными температурными качелями: в марте от минусовых показателей температура резко поднялась почти до +30 °C, лето было засушливым и жарким, а осенью бабье лето растянулось до декабря», — говорится в сообщении.
Февраль для региона стал аномально холодным, за несколько дней в регионе выпало более 30 сантиметров осадков. Самым неожиданным с точки зрения погоды в 2025 году оказался март, который начался с аномальных холодов.
«В ночь на 1 марта температура опускалась до −23 °C. В начале календарной весны дети все еще катались на санках, а снег лежал плотным покровом. Однако уже через две недели — с 12 по 18 марта 2025 года — воздух прогрелся почти до +30 °C, а местами даже выше, что также стало рекордом для первого весеннего месяца», — цитирует пресс-служба заведующего базовой кафедрой анализа геофизической информации и метеорологических прогнозов физико-технического факультета СКФУ Роберта Закиняна.
В июне температура местами поднималась до +38 °C, что характерно для июля. Эксперт отмечает, что глобальное потепление, вызывая таяние ледников, приводит к изменению крупномасштабной циркуляции атмосферы. Это изменяет движение воздушных масс, которое и определяет погоду.
«Проблема заключается в том, что прогнозировать движение воздушных масс на большой период мы не можем, так как, с одной стороны, до конца не понимаем все факторы, влияющие на такое движение, а с другой, более важной стороны, нам непонятна физика образования крупномасштабных вихрей и других метеорологических явлений меньшего масштаба», — сказал Закинян, отметив, что в 2026 году возможно продолжение погодных качелей.