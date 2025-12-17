Ричмонд
Вильфанд назвал неизбежным изменение климата в Москве в ближайшие десятилетия

Изменение климата в Москве в ближайшие десятилетия носит необратимый характер из-за хозяйственной деятельности человека. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, даже полное прекращение выбросов парниковых газов и в целом отсутствие хоздеятельности человека не остановит процесс изменения климата. При таких условиях концентрация выбросов снизится вдвое только через 30 лет.

— На самом деле, если с завтрашнего дня все прекратить, то только к 2300 году климат станет природным, — подчеркнул Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москва переживает изменения климата: лето становится все жарче, приближаясь к субтропическому типу. Из-за этого к 2050 году столичное лето может стать похожим на кубанское.

