Вильфанд: снег покрыл 95% территории России

«Колебания процента площади снега сейчас в России составляют максимум 1 — 1,5%. А в целом снег лежит на 95% территории. Эти оставшиеся 4−5% — это Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа», — сказал он.
По его словам, небольшой снежок сейчас отмечается на севере Ростовской области. В ЦФО же снег наблюдался на предыдущей неделе, на днях от него «не осталось и следа».
Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.Читать дальше