Вильфанд: снег покрыл 95% территории России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Площадь, покрытая снегом, в РФ составляет около 95%, при этом возможны колебания в пределах 1 — 1,5%. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 40% 761 мм рт. ст. +5°
Источник: Zuma/TASS

«Колебания процента площади снега сейчас в России составляют максимум 1 — 1,5%. А в целом снег лежит на 95% территории. Эти оставшиеся 4−5% — это Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа», — сказал он.

По его словам, небольшой снежок сейчас отмечается на севере Ростовской области. В ЦФО же снег наблюдался на предыдущей неделе, на днях от него «не осталось и следа».

