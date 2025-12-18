Ричмонд
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано неподалеку от побережья Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Источник: Reuters

По ее данным, эпицентр находился в 155 км к юго-востоку от города Бурика. Очаг залегал на глубине 13 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.