Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Морозы до −14 °C ожидаются в Центральной России

Морозы ожидаются в Центральной России в середине следующей недели.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: Unsplash

Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик сослался на сведения прогностической карты, на которой видно, что ночью 24 декабря минимальная температура в Центральной России будет колебаться от −9 °C до −14 °C. В Москве прогнозируется −10 °C.

При этом до конца недели столбик термометра в столице будет держаться в районе нуля градусов. В пятницу, 19 декабря, ожидается пасмурная погода. Осадки в виде мокрого снега возможны лишь на севере и северо-востоке Подмосковья. Воздух в этот день в Москве прогреется до +1 °C.

В выходные дни, 20—21 декабря, температура будет находиться в пределах от −2 °C до +2 °C. В воскресенье в Москве может потеплеть до +3 °C. Ночью и утром возможна гололедица.

В последние дни декабря синоптики прогнозируют усиление морозов и снегопады, благодаря которым будет сформирован снежный покров.