Морозы до −14 °C ожидаются в Центральной России

Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик сослался на сведения прогностической карты, на которой видно, что ночью 24 декабря минимальная температура в Центральной России будет колебаться от −9 °C до −14 °C. В Москве прогнозируется −10 °C.
При этом до конца недели столбик термометра в столице будет держаться в районе нуля градусов. В пятницу, 19 декабря, ожидается пасмурная погода. Осадки в виде мокрого снега возможны лишь на севере и северо-востоке Подмосковья. Воздух в этот день в Москве прогреется до +1 °C.
В последние дни декабря синоптики прогнозируют усиление морозов и снегопады, благодаря которым будет сформирован снежный покров.