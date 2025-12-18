До сближения космического объекта 3I/ATLAS с Землей осталось меньше суток

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе — на это указывает «3I» в названии. Астрономы объявили о его появлении летом 2025 года. Исследователей особенно интересует его состав и поведение, которое теоретически поможет узнать, как формируются планетные системы вокруг других звезд.