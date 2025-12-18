До сближения космического объекта 3I/ATLAS с Землей осталось меньше суток

«До 22 декабря расстояние между небесным телом и Землей будет сохраняться практически неизменным в пределах полумиллиона километров — около 0,2% разделяющей их дистанции 269 миллионов километров. После объект начнет быстро удаляться от планеты», — говорится в сообщении.
Ученые отмечают: несмотря на то что 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет, увидеть ее невооруженным глазом невозможно.
Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе — на это указывает «3I» в названии. Астрономы объявили о его появлении летом 2025 года. Исследователей особенно интересует его состав и поведение, которое теоретически поможет узнать, как формируются планетные системы вокруг других звезд.
Возраст 3I/ATLAS оценивается в семь миллиардов лет. Это значит, что она старше Солнечной системы в полтора раза.
29 октября комета достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки на своей траектории. В конце ноября 3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 миллионов километров. Это примерно вдвое меньше расстояния от Земли до Солнца.