На юге Курильских островов из-за циклона повреждены почти 50 жилых домов

В округе из-за циклона вводился режим чрезвычайной ситуации. Были отключения электричества в нескольких населенных пунктах, ветром повалило опоры линий электропередачи, в том числе три металлические 20-метровые опоры, не работала сотовая и частично проводная связь. Были нарушения в работе транспорта. Режим ЧС сняли утром в пятницу.