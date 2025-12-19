The Kathmandu Post: власти Непала объявили о плане очистки Эвереста от мусора

Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники. По сведениям издания, кризисную ситуацию с загрязнением высочайшей вершины планеты усугубило изменение климата: вследствие таяния снега и льда «обнажается мусор, долгое время находившийся под ледниковым покровом, а также человеческие останки, что увеличивает риски загрязнения водосборных бассейнов и создает угрозу для здоровья населения, проживающего ниже по течению рек».
В соответствии с программой, обнародованной Министерством культуры, туризма и гражданской авиации гималайского государства, предполагается также провести «технико-экономическое обоснование переноса базового лагеря Эвереста — 5364 метра — на фоне растущих экологических проблем». Он простирается более чем на километр вдоль ледника Кхумбу и расположен на постоянно меняющемся, тающем ледниковом потоке с валунами. Окруженный высокими массивными глыбами льда, этот район становится особенно нестабильным летом, когда талая вода стекает по леднику.
В весенний альпинистский сезон базовый лагерь превращается в плотный палаточный городок, где размещаются сотни альпинистов и обслуживающий персонал с печами, обогревателями и генераторами, что еще больше усиливает экологическую нагрузку.
«Правительство решило изучить возможность переноса базового лагеря для обеспечения устойчивости горного массива», — заявил глава Департамента туризма Химал Гаутам. «Лагерь переполнен, находится в уязвимом положении, и исследование позволит оценить перспективность альтернативного места», — сказал он.
О правилах восхождения на пик
Как сообщалось ранее, власти Непала приняли решение увеличить размер оплаты за разрешение на восхождение на Эверест и ввели меры, направленные на контроль за загрязнением и предотвращение несчастных случаев. Так, плата для иностранцев, восходящих на Эверест по обычному южному маршруту в весенний сезон — с марта по май, увеличена до 15 000 с нынешних 11 000 долларов с человека. Плата за восхождение в осенний сезон — сентябрь-ноябрь — увеличена с 5500 до 7500 долларов. Стоимость разрешения на одного человека на зимний — декабрь-февраль — и муссонный — июнь-август — сезоны выросла с 2750 до 3750 долларов.
Также теперь каждые два альпиниста должны нанять гида для восхождения на любую гору высотой более 8000 метров, включая Эверест. Разрешения на восхождение, которые ранее действовали в течение 75 дней, теперь будут ограничены 55 днями.
Альпинисты должны носить с собой биоразлагаемые пакеты для сбора любых отходов в верхних районах и их последующего спуска. Согласно новым правилам, альпинистам запрещено брать с собой предметы, не указанные в их разрешительной документации, выданной Департаментом туризма.
В течение прошлогоднего весеннего сезона было выдано 421 разрешение для платных восхождений. Около 600 альпинистов, в том числе 200 иностранцев, достигли вершины, около 2000 человек посетили базовый лагерь. Восемь альпинистов погибли. В совокупности все экспедиции произвели около 100 тонн отходов.