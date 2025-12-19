The Kathmandu Post: власти Непала объявили о плане очистки Эвереста от мусора

Как сообщалось ранее, власти Непала приняли решение увеличить размер оплаты за разрешение на восхождение на Эверест и ввели меры, направленные на контроль за загрязнением и предотвращение несчастных случаев. Так, плата для иностранцев, восходящих на Эверест по обычному южному маршруту в весенний сезон — с марта по май, увеличена до 15 000 с нынешних 11 000 долларов с человека. Плата за восхождение в осенний сезон — сентябрь-ноябрь — увеличена с 5500 до 7500 долларов. Стоимость разрешения на одного человека на зимний — декабрь-февраль — и муссонный — июнь-август — сезоны выросла с 2750 до 3750 долларов.