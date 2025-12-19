Комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку

«Согласно расчетам, примерно в 07:16 по московскому времени объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. Расстояние до тела в этот момент составило и, собственно говоря, все еще составляет 269 миллионов 918 тысяч километров — огромная по земным меркам величина, хотя, конечно, совершенно ничтожная с точки зрения межзвездных расстояний», — говорится в сообщении.