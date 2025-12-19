Комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку

«Согласно расчетам, примерно в 07:16 по московскому времени объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. Расстояние до тела в этот момент составило и, собственно говоря, все еще составляет 269 миллионов 918 тысяч километров — огромная по земным меркам величина, хотя, конечно, совершенно ничтожная с точки зрения межзвездных расстояний», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующей важной точкой для 3I/ATLAS при сохранении его траектории станет Юпитер, мимо которого небесное тело пройдет 16 марта на расстоянии около 53 миллионов километров. «Во второй половине будущего года небесное тело уйдет за орбиту Юпитера и полностью пропадет с поля зрения всех земных инструментов», — уточняется в сообщении.
3I/ATLAS — третье межзвездное небесное тело, открытое астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, который заметили осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019-го.