На Хабаровский край надвигается очередной циклон с сильным снегом

— Уже сегодня на территорию края сместится западный циклон, который принесет с собой осадки и потепление, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Прохождение его связано с небольшим ветром 5−14 метров в секунду. Уже сегодня ночью южная часть края окажется во власти циклона, пройдет снег, местами сильный.