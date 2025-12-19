Ричмонд
На Хабаровский край надвигается очередной циклон с сильным снегом

При этом на всей территории региона существенно потеплеет.

Сейчас в Ричмонде: +15° 5 м/с 94% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: Хабаровский край сегодня

Суровый нынешний декабрь дает нам небольшую передышку. После морозов с сильным ветром, когда на улице от холода коченели лицо и руки, приходит почти оттепель.

— Уже сегодня на территорию края сместится западный циклон, который принесет с собой осадки и потепление, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Прохождение его связано с небольшим ветром 5−14 метров в секунду. Уже сегодня ночью южная часть края окажется во власти циклона, пройдет снег, местами сильный.

Завтра, в субботу, снег прекратится, он останется только на востоке края. Ночной фон температур на юге −4…-9, на остальной территории −15…-23, на севере −25…-30, в горах −35…-40 градусов.

Днем на юге будет еще теплее, −1…-6, на остальной территории от −9 до −17, на севере −18…-23, в горах до −33 градусов.

Циклон будет быстро смещаться, а потому уже в воскресенье на всей территории края — без существенных осадков. Ветер по меняется с восточного на западный до 7−12 метров в секунду.

Температурный фон начнет понижаться. Если ближайшая ночь будет еще теплой, то в течение следующего дня начнет холодать. В ночь на воскресенье столбики термометров зафиксируют температуру −20…-27, местами до −30…-38 градусов, днем на основной территории края −15…-20 градусов.

По словам синоптика, в Хабаровске в ночь на субботу ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные накаты, днем без существенных осадков. Температура ночью — 10…- 12, днем — 7…-9 градусов. В воскресенье в городе снег прекратится, ночной фон температур — 21… — 23, дневной — 14…-16 градусов.

На следующей неделе в крае практически без осадков, но в середине недели, 24 декабря ожидается небольшой снег. В Хабаровске потеплеет, ночью до −13…-15, днем до −9…-11 градусов.

В остальные дни к нам вернутся привычные морозы. Но поскольку не ожидается такого пронизывающего ветра, то переноситься они будут гораздо легче. В общем, погода не испортит нам предпраздничного настроения.