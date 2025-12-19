Путин в шутку назвал 3I/ATLAS секретным оружием России

«Кристина, я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем его применять только в самом крайнем случае», — сказал он.
После шуточного ответа журналистки на вопрос о 3I/ATLAS он отметил, что это просто комета, которая прилетела из другой галактики, поэтому иногда она ведет себя не так, как «кометы нашего галактического происхождения».
«Там другая оболочка, и при приближении к Солнцу на ее поверхности происходят другие процессы… по-другому что-то выглядит», — добавил президент России.
Ранее ученый из Гарвардского университета Ави Леб выразил мнение, что космические объекты вроде 3I/ATLAS могли быть частью плана инопланетных цивилизаций по посеву жизни на Земле.