Утопли в снегу. Циклон «Константин» принес потепление части России

«В субботу утром уже весь регион будет находиться в арктической воздушной массе, в присутствии которой усиливается холодный антициклон. А в пятницу центр циклона будет двигаться через северную часть Челябинской области, при этом связанные с ним осадки достанутся и Южному Уралу, и Среднему, и даже немного Северному», — сообщил синоптик Алексей Пулин.