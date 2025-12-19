Утопли в снегу. Циклон «Константин» принес потепление части России

По Уралу проходит циклон «Константин». Атмосферный вихрь с областью низкого давления уже испортил погоду в Пермском крае и Свердловской области, а сейчас накрыл и Челябинскую область.
Его влияние жители ощутили уже в пятницу, 19 декабря 2025 года. На улице потеплело до минус 1 градуса, пошёл небольшой снег. В ночь на субботу, 20 декабря «Константин» повернёт на восток, в Курганскую область, и погода заметно изменится.
Корреспондент chel.aif.ru узнал, к чему готовиться жителям Южного Урала, и почему им относительно повезло по сравнению с другими жителями УрФО.
Мороз и снегопад
Вероятно, жителям Челябинской области придётся отменить запланированные на 20 декабря длительные прогулки по улице. Всему виной погода и последствия циклона «Константин», уже прошедшего по северу Уральского округа. Он принёс кратковременную оттепель, в спину которой вовсю дышит холодный арктический фронт.
Так, после прохождения циклона в Перми температура упала до минус 12 — 14 градусов, на севере края — до минус 20 градусов. А в субботу, 20 декабря, ожидается понижение до минус 22 — 24 градусов, на востоке региона — до минус 32 градусов. По данным синоптиков, это будет самый холодный день с середины февраля 2024 года. Вдобавок, обрушился сильный снегопад.
В Свердловcкую область «Константин» также принёс сильные осадки, автодороги оказались буквально утопленными в снегу и превратились в сплошной накат. А следом ожидается резкое похолодание до минус 25 градуссов. Мало того, на севере региона прогнозируются все минус 40 градусов.
«В субботу утром уже весь регион будет находиться в арктической воздушной массе, в присутствии которой усиливается холодный антициклон. А в пятницу центр циклона будет двигаться через северную часть Челябинской области, при этом связанные с ним осадки достанутся и Южному Уралу, и Среднему, и даже немного Северному», — сообщил синоптик Алексей Пулин.
Мороз до — 32 градусов
Далее циклон должен повернуть в сторону Курганской области. Но следом за «Константином» придёт другой фронт низкого давления — «Леон».
В промежуток между двумя циклонами температура воздуха в Челябинской области сначала опустится сразу на 22 — с минус двух в пятницу, 19 декабря, до минус 23 в субботу. Ожидаются умеренные осадки и снежные заносы на дорогах. Температура начнет стремительно понижаться по всей территории области в ночь на субботу, предупредил Пулин.
Ожидается, что оно составит примерно 1−1,5°C в час, и достигнет ночью на воскресенье, 21 декабря, 28 −32°C ниже нуля. Однако уже днём ожидается обратный скачок — столбики термометров подскочат до комфортных минус шести — минус 11.
Отметим, что и «Константин», и «Леон» стали неожиданностью для синоптиков. В конце ноября в Челябинском гидрометцентре прогнозировали малоснежный декабрь. Осадки ожидались только к самому Новому году, да и те — небольшие. Был риск вообще встретить праздник без снега.
Однако погода подарила южноуральцам настоящую зиму — по предварительному прогнозу 31 декабря и 1 января температура будет в пределах минус 11 — минус 17 и небольшой снег.
Хроника декабрьских циклонов
В декабре 2025 года Россия столкнулась с чередой циклонов, вызвавших аномальную погоду в различных регионах. Сначала мощный вихрь обрушился на Дальний Восток, принеся рекордные осадки и неожиданные оттепели. Их обычные пути блокировали антициклоны, направляя от берегов Японии на север, в Охотское море.
Это привело к тому, что Камчатка, Магаданская область и Хабаровский край оказались под ударом стихии. Температура взлетела на 2—7°C выше нормы, а осадки в некоторых районах превысили месячную норму в 4−7 раз.
В пик непогоды 9 декабря Петропавловск-Камчатский засыпало снегом, а побережье Пенжинской губы сотряс ураган. Следом под ударом стихии оказался Хабаровский край, особенно север региона. Там прошли мощные снегопады, порывы ветра достигали 25−30 м/с, а сугробы засыпали дома до вторых этажей.
Циклоны привели к транспортному коллапсу, отключениям электроэнергии, повреждениям инфраструктуры и введению режима ЧС в отдельных районах.