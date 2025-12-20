В УрФО ожидаются морозы до минус 47 градусов

В Свердловской области — облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах снежные заносы, днем переменная облачность, без осадков, ветер северный, порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 28 градусов, на крайнем севере — до минус 33 градусов, по ночам — будут морозы до минус 42 градусов. В Челябинской области в эти выходные будет переменная облачность, снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката, порывы ветра до 14 м/с. Днем температура воздуха будет до минус 17 градусов, по ночам — до минус 36 градусов.