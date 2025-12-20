В Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле

«Мировой топ-3 возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз −51,7 °C», — отметил собеседник агентства.
На втором месте оказалась метеостанция Сухана в Оленёкском районе Якутии. Там температура достигла −49,4 °C.
Тройку лидеров в рейтинге замыкает якутское село Крест-Хальджай. Мороз там окреп до −48,7 °C, уточнили в Гидрометцентре.
Ранее учёные РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что рост числа погодных аномалий в мире объясняется глобальным потеплением.