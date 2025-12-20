Ричмонд
В Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле

В минувшие сутки самые низкие температуры на Земле были зафиксированы в городе Покровске, на метеостанции Сухана и в селе Крест-Хальджай в Республике Саха (Якутия). Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре России.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Агентство «Москва»

«Мировой топ-3 возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз −51,7 °C», — отметил собеседник агентства.

На втором месте оказалась метеостанция Сухана в Оленёкском районе Якутии. Там температура достигла −49,4 °C.

Тройку лидеров в рейтинге замыкает якутское село Крест-Хальджай. Мороз там окреп до −48,7 °C, уточнили в Гидрометцентре.

Ранее учёные РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что рост числа погодных аномалий в мире объясняется глобальным потеплением.

