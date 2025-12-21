Ричмонд
У японской префектуры Аомори произошло землетрясение

ТОКИО, 21 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье к востоку от японской префектуры Аомори, угрозы цунами нет.

Источник: © РИА Новости

По данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 10.29 по местному времени (04.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.

Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори 8 декабря, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.

При землетрясении пострадали 47 человек.

Правительство и метеорологическое управление Японии выпустили предупреждение о росте в 10 раз риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели. Оно было снято в полночь 16 декабря.