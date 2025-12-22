Ричмонд
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогодние праздники

Синоптик Позднякова сообщила, что погода в новогоднюю ночь будет морозной, ожидаются снегопады. Что известно о погоде в новогодние праздники — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В новогоднюю ночь жителей Москвы ожидает морозная погода. Накануне и в сам праздник пройдут снегопады. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала aif.ru о погоде в новогодние праздники.

«Перед Новым годом будет небольшой мороз, без снега мы тоже не останемся. По предварительным сведениям, в новогоднюю ночь температура воздуха будет держаться в пределах −5… −10 °C», — пояснила специалист.

По словам Поздняковой, какой будет погода в новогодние праздники, пока сказать сложно. «Как поведет себя температура после Нового года, пока непонятно. Не исключено, что и начало нового года у нас будет морозным», — сказала она.