Синоптики назвали дату похолодания в средней полосе России

В европейскую часть России придет холодный воздух. На севере температура уже сегодня будет соответствовать норме декабря. В Воркуте — −19 °C, в Архангельске — −14 °C. Пройдет снегопад. Очередь северо-запада и средних широт наступит во вторник, 23 декабря. Сегодня там пройдет мокрый снег, температура установится около нуля градусов.