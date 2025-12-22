Синоптики назвали дату похолодания в средней полосе России

В понедельник, 22 декабря, в континентальной части Дальневосточного федерального округа ожидается минимум осадков. Территорию накроет холодный антициклон — во Владивостоке подморозит до −7 °C. Вдали от берега температура опустится до −20 °C, в Якутии — до −40 °C.
В Сибири холод усилится на востоке. В Иркутске термометр покажет −10 °C, завтра опустится до −17 °C. В Красноярске сегодня ожидается −19 °C, во вторник — около −30 °C. Морозы будут сопровождаться выпадением снега. В Хатанге — −35 °C, в Норильске — −38 °C.
Юг Сибири начнет выбираться из морозного фронта. С приближением к Уралу температура будет расти. В Тюмени — −5 °C, в Омске — −10 °C, в Салехарде — −23 °C.
В европейскую часть России придет холодный воздух. На севере температура уже сегодня будет соответствовать норме декабря. В Воркуте — −19 °C, в Архангельске — −14 °C. Пройдет снегопад. Очередь северо-запада и средних широт наступит во вторник, 23 декабря. Сегодня там пройдет мокрый снег, температура установится около нуля градусов.
На юге страны будет преобладать солнечная погода, ожидается около +10 °C. В районе Сочи теплее — +14 °C, но возможен дождь, а в горах — мокрый снег.
В Санкт-Петербурге в понедельник термометр покажет около нуля градусов. В Москве —2 °C.
На Земле прогнозируют возмущенную геомагнитную обстановку, вероятность магнитных бурь — 60%.