Лунный календарь садовода и огородника на 22 декабря 2025 года

Специалист объяснила, что использовать их нужно строго по инструкции и только на обледенелых зонах. Для борьбы со льдом лучше применять экореагенты с пониженной концентрацией хлоридов и биоразлагаемыми добавками. Например, соли муравьиной кислоты работают до −19 °C, карбамид эффективен до −7 °C. Они менее токсичны и меньше вредят почве, но теряют эффективность при низких температурах.