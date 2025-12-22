Лунный календарь садовода и огородника на 22 декабря 2025 года

В понедельник, 22 декабря, лунный диск покажется на небе в 11:25, а спрячется за горизонт в 17:53 по московскому времени. В этот период энергия растения направится в корень. День благоприятен для ухода за цветами и выращивания зелени. Рассказываем, чем еще заняться садоводам 22 декабря 2025 года.
Работы в огороде
«Зимой для борьбы с наледью на загородных участках часто применяют химические реагенты: хлориды натрия, магния, калия. Однако они засоляют почву и вызывают коррозию металлических конструкций», — рассказала продавец-консультант отдела «Сад» гипермаркета строительных товаров для дома, дачи и сада «Лемана ПРО» Юлия Гоголева.
Специалист объяснила, что использовать их нужно строго по инструкции и только на обледенелых зонах. Для борьбы со льдом лучше применять экореагенты с пониженной концентрацией хлоридов и биоразлагаемыми добавками. Например, соли муравьиной кислоты работают до −19 °C, карбамид эффективен до −7 °C. Они менее токсичны и меньше вредят почве, но теряют эффективность при низких температурах.
«Альтернатива реагентам — антифрикционные материалы, например гранитная крошка. Не плавит лед, а создает противоскользящий слой. Плюс — полная безопасность для окружающей среды».
Эксперт напомнила, что при работе с реагентами и снегоочистителями необходимо использовать перчатки и защитные очки. После уборки снег следует откидывать подальше от дорожек и очищать отмостку у дома, чтобы избежать подтопления фундамента во время оттепели.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
В холодное время года сады и огороды становятся излюбленным местом для зайцев и мышей. Грызуны повреждают кору деревьев. Это нарушает сокодвижение в растениях и может привести к их гибели.
Чтобы защитить сад от таких гостей, прежде всего необходимо механически изолировать стволы. Оберните сеткой с мелкими ячейками, рубероидом или специальными пластиковыми защитными кожухами. Чтобы мыши не подкопали землю снизу, надо заглубить ограждение как можно ниже. Высота укрытия должна быть не менее 50−70 сантиметров с учетом возможного снежного покрова.
Для молодых саженцев в качестве защитной меры подойдет обвязка из еловых веток. Их иголки хорошо отпугивают грызунов, а воздух внутри при этом свободно циркулирует.
Дополнительно используйте отпугивающие средства. Разложите вокруг приствольных кругов ветошь, пропитанную березовым дегтем или коммерческими репеллентами с резким запахом. Можно внести в почву гранулы с отпугивающим составом либо рассыпать вокруг деревьев древесную золу, смешанную с острым перцем.
Работы с цветами
Помимо обычных комнатных цветов все чаще в городских квартирах встречаются суккуленты. Это растения, которые обычно встречаются в засушливых регионах и отличаются наличием тканей для сбора влаги.
Зимой уход за такими видами меняется. Это связано с естественным замедлением их метаболизма в условиях укороченного светового дня и понижением температуры.
Главное правило для поддержания здоровья суккулентов — минимум полива. В большинстве случаев достаточно увлажнять почву лишь после полного просыхания земляного кома. Обычно полив требуется всего раз в три-четыре недели. Некоторые виды, например пустынные кактусы, могут обходиться без воды еще дольше. Перелив в холодный сезон для них опасен: провоцирует загнивание корней.
Суккулентам необходимо максимальное освещение: любят тепло и солнечные лучи. Горшки размещать рекомендуется на южных или юго‑западных подоконниках. При нехватке естественного света — использовать фитолампы, достаточно нескольких часов досветки в день. Избегайте сквозняков и не ставьте горшки прямо над батареями: сухой горячий воздух навредит растениям.