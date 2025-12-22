Синоптики озвучили, когда в России ударят морозы

Дневная температура воздуха в Приамурье на неделе опустится от −18 °С до −23 °С. Побережье Японского моря ожидает более теплая погода: термометр покажет от −7 °С до −12 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Самым пасмурным днем в предстоящий период станет среда. Тогда же ожидается легкое потепление. В южных районах Приморья значение составит от −3 °С до +2 °С.
Начало недели на юге Сибири выдастся прохладным. Температура установится от −9 °С до −14 °С. Во второй половине периода на территорию ворвутся теплые воздушные массы. Днем потеплеет до −2 °С, местами сохранится умеренный мороз до −7 °С.
Холодная волна проследует на Урал. В понедельник и вторник там ожидается от −2 °С до −7 °С. Затем придет арктический фронт — столбик на термометре опустится до −31 °С. Морозы продержатся до конца рабочей недели.
Северо-запад почувствует холод уже в понедельник, 22 декабря. В северных районах — от −8 °С до −13 °С, на юго-западе — от −3 °С до −8 °С. К концу периода туда прорвутся теплые воздушные потоки — прогнозируют оттепель.
Средняя Волга столкнется с аномальным теплом. В понедельник там температура составит от −4 °С до +1 °С. Но продержатся значения недолго: в среду придут морозы. Температура опустится до −23 °С, местами — до −28 °С. В пятницу стужа ослабнет.
Юг России сохранит умеренное тепло. В отдельные дни пройдут осадки, в горных районах возможен мокрый снег. Температура в Крыму и на Кубани составит +5−10 °С. К выходным ожидается похолодание на пять-семь градусов.
Центральная часть страны на неделе столкнется с погодными контрастами. В начале периода установится оттепель. Ко вторнику, 23 декабря, туда проследует холодный фронт — температура понизится до −11 °С. В пятницу, 26 декабря, прогнозируют новый поворот: вернется тепло до +4 °С.
В Северной столице России термометр в первой половине рабочей недели покажет от −3 °С до −6 °С. К выходным потеплеет до +3 °С, снег сменят дожди.
В Москве тепло ожидается в начале и конце недели: температурный фон установится от нуля до +3 °С. Но в середине периода придут морозы: прогнозируют −6 °С и снег.