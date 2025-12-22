В СЗФО ожидаются морозы до −42 °C

«Вслед за снежным циклоном во вторник в Республике Коми ожидается обвал холода, и до конца декабря территория будет под влиянием высотного циклона, занятого арктическим воздухом, там будет преобладать морозный характер погоды. Во вторник и среду на юге республики, в том числе в Сыктывкаре, ожидаются морозы до −30 °C и ниже: арктический воздух распространится на всю территорию Коми, вплоть до крайних южных территорий. С дня 25 декабря начнется небольшое повышение температуры. Все заключительные 10 дней декабря будут с умеренными морозами. Ждем их и в новогоднюю ночь», — сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. По ее сведениям, во вторник, среду и четверг ожидаются морозы до −42 °C на северо-востоке Коми, в Предуралье, на остальной территории региона — до −32 °C.