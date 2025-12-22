В СЗФО ожидаются морозы до −42 °C

Отрицательные температуры прогнозируются даже в традиционно теплой Калининградской области. Об этом сообщили ТАСС синоптики в регионах.
В Санкт-Петербург после продолжительной оттепели пришло похолодание. Утром температура воздуха перешла через ноль градусов и к вечеру достигнет −4−5 °C, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
В ночь на 23 декабря местами будет до −11 °C, а днем во вторник — до −6 °C. К середине недели потеплеет до нуля градусов, следует из прогноза на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В начале этой недели погоду в нашем регионе будет определять антициклон. Поэтому осадков много не должно быть. Только Ладожское озеро продолжит поставлять снег с еще относительно теплой акватории, так что все южное побережье Ладоги от Шлиссельбурга до Свирицы может попадать временами под снег. Во второй половине недели с севера придут циклоны, которые принесут к нам снег. Но западный ветер в районе Финского залива снова вызовет оттепель», — рассказал синоптик.
По сведениям Карельского гидрометцентра, североатлантические циклоны принесут неустойчивую погоду со значительными перепадами атмосферного давления. Температура будет колебаться то выше, то ниже климатической нормы. Сформируется утраченный в большинстве южных районов республики снежный покров.
В Мурманской области на этой неделе ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах — туман, изморозь. Температура воздуха составит −7−12 °C, при прояснениях — до −22 °C, на дорогах — гололедица.
«Вслед за снежным циклоном во вторник в Республике Коми ожидается обвал холода, и до конца декабря территория будет под влиянием высотного циклона, занятого арктическим воздухом, там будет преобладать морозный характер погоды. Во вторник и среду на юге республики, в том числе в Сыктывкаре, ожидаются морозы до −30 °C и ниже: арктический воздух распространится на всю территорию Коми, вплоть до крайних южных территорий. С дня 25 декабря начнется небольшое повышение температуры. Все заключительные 10 дней декабря будут с умеренными морозами. Ждем их и в новогоднюю ночь», — сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. По ее сведениям, во вторник, среду и четверг ожидаются морозы до −42 °C на северо-востоке Коми, в Предуралье, на остальной территории региона — до −32 °C.
В Архангельской области в начале недели тоже резко похолодает, под влиянием зоны повышенного атмосферного давления осадков будет мало, ветер стихнет, прогнозирует Севгидромет. Температурный фон понизится до −13−18 °C, при прояснениях — до −27−32 °C. В середине недели ветер западных направлений усилится, местами пройдет снег. Температурный фон вновь начнет повышаться до −3−8 °C, местами — до −13 °C.
«22 декабря местами по Архангельской области ожидаются гололед и гололедица на дорогах. После оттепели до +2 °C резкое похолодание до −15 °C усугубит ситуацию», — предупреждает региональный главк МЧС России. До −17−27 °C ожидается и в Ненецком автономном округе в сочетании с метелью и усилением ветра до 16−21 метров в секунду в порывах.
Зима из Арктики
Резкое похолодание ожидается и в Вологодской области. По прогнозу Вологодского ЦГМС, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до −17−25 °C, днем — до −17−22 °C при северном ветре. В среду морозы чуть смягчит циклон со снегопадами, на западе области потеплеет до нуля, но в четверг подморозит до −27 °C. Днем в четверг из-за теплого циклонического вихря потеплеет, но при таких погодных условиях на дорогах возможна гололедица.
«На пару дней в Новгородскую область заглянут настоящие зимние морозы. Вслед за уходящим на восток циклоном начнется вторжение холодных арктических воздушных масс. Уже ближе к вечеру температура воздуха понизится до −4−9 °C. Внимательнее на дорогах: ожидается гололедица. Ночью пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем кое-где, преимущественно на юго-востоке, возможен небольшой снег. Ветер — северо-западный 6−11 метров в секунду. В Великом Новгороде температура воздуха ночью — около нуля градусов с понижением к вечеру до минус −7−9 °C, небольшие осадки. Во вторник будет еще холоднее», — сообщили в Новгородском гидрометцентре.
В Псковской области в понедельник — мокрый снег с дождем, температура — от нуля до +3 °C, северный ветер — до 5−10 метров в секунду. В середине недели, по прогнозу Псковского ЦГШМС, ожидается похолодание: в ночные часы столбик термометра опустится до −8 °C. Ближе к концу недели прогнозируется потепление, а также дожди со снегом. При этом температура будет колебаться от нуля до +4 °C.
В Калининградской области в середине наступившей недели похолодает до минусовых значений. В среду и четверг столбики термометров опустятся до −5 °C. Плюсовые температуры вернутся в область ближе к выходным, ожидается до +4 °C, в воскресенье возможен дождь. В остальные дни — без осадков с ветрами южных и западных направлений.