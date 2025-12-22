Ежи начали просыпаться в столице из-за теплой погоды

Об этом сообщил агентству «Москва» кандидат биологических наук Павел Глазков. Он предположил, что это, вероятно, молодые животные, которые способны снова впасть в спячку, однако из-за отсутствия густого подшерстка могут мерзнуть даже при температуре от +5 °C до +7 °C. Кроме того, существует риск, что без достаточного количества пищи ежи ослабнут.
Эксперт пояснил, что рано или поздно животные все-таки уйдут в спячку, однако им может не хватить жировых запасов для зимовки. «Вот это немножко так печалит, но спасать их не надо: там природа сама разберется. Шансы на выживание у них достаточно высокие», — отметил Глазков.
По его словам, в случае резкого похолодания они способны быстро найти укрытие, например под пеньком или в слое листвы, и не тратить две-три недели на обустройство полноценного зимнего убежища. «Они, в принципе, могут оперативно найти место, где перезимовать», — заключил эксперт.