Текущий год в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

«Конечно, за последние дни декабря этот показатель заметно понизится: две холодные волны, одна из которых стартует сегодня, а другая — в субботу, опустят среднюю температуру декабря в зону отрицательных значений. Прогноз обещает к Новому году среднюю температуру последнего зимнего месяца в пределах −1,5−2,5 °C, а чтобы стать самым теплым в истории, декабрь 2025-го должен финишировать со средней температурой не ниже −5 °C, так что все шансы у него есть», — добавил Леус.