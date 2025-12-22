Текущий год в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«За разговорами о том, какая погода будет на Новый год, мы чуть не упустили один важный момент: год 2025-й в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Напомним, что по последним климатическим нормам, осредненным за период с 1991 по 2020 год, средняя годовая температура воздуха Москве составляет +6,3 °C», — написал Леус.
Эксперт отметил, что в XXI веке лишь восемь лет оказались холоднее этой отметки. Последний раз это было в 2012 году.
По сведениям синоптика, сейчас средняя температура воздуха в 2025 году немного превышает отметку в +8,5 °C.
«Конечно, за последние дни декабря этот показатель заметно понизится: две холодные волны, одна из которых стартует сегодня, а другая — в субботу, опустят среднюю температуру декабря в зону отрицательных значений. Прогноз обещает к Новому году среднюю температуру последнего зимнего месяца в пределах −1,5−2,5 °C, а чтобы стать самым теплым в истории, декабрь 2025-го должен финишировать со средней температурой не ниже −5 °C, так что все шансы у него есть», — добавил Леус.