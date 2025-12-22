Глобальное потепление поставило под угрозу мировой урожай зерновых

Изменение климата ускоряет жизненный цикл насекомых. Кроме того, сокращает продолжительность холодов: продлевается период их активности и размножения вредителей. Последние активно проникают в регионы с умеренным климатом, включая Европу и США, а также осваивают возвышенные территории, где раньше им было слишком холодно. Специалисты отметили, что активнее всего увеличивается популяция тли, листовертки, гусениц и саранчи.