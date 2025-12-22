Глобальное потепление поставило под угрозу мировой урожай зерновых

Ученые отметили, что вредители и болезни в среднем уничтожают около 40% мировых запасов зерна. Каждое повышение температуры на одну единицу сопровождается снижением урожайности основных культур почти на 10%.
Изменение климата ускоряет жизненный цикл насекомых. Кроме того, сокращает продолжительность холодов: продлевается период их активности и размножения вредителей. Последние активно проникают в регионы с умеренным климатом, включая Европу и США, а также осваивают возвышенные территории, где раньше им было слишком холодно. Специалисты отметили, что активнее всего увеличивается популяция тли, листовертки, гусениц и саранчи.
Ситуацию осложняет ряд антропогенных факторов. Вырубка лесов под пашни, особенно в тропиках, создает новые пространства для этих насекомых. Глобальная торговля способствует их распространению между регионами. Интенсивное использование пестицидов и удобрений сокращает численность их естественных врагов.
Это поможет снизить уязвимость монокультур. К этим мерам необходимо добавить восстановление естественной среды обитания для ос‑паразитов и других природных хищников, которые уничтожают вредителей.
Исследователи также предложили произвести интеграцию растениеводства и животноводства. Например, в Японии традиционно используют уток для борьбы с вредителями риса, а в Великобритании выпускают овец на поля озимой пшеницы, чтобы они удаляли пораженные грибком листья.