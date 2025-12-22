Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Глобальное потепление поставило под угрозу мировой урожай зерновых

Повышение температуры на планете создает благоприятные условия для размножения и распространения насекомых‑вредителей. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 38% 773 мм рт. ст. +7°
Пшеница, рожь — глобальное потепление угрожает зерновым
Источник: Unsplash

Ученые отметили, что вредители и болезни в среднем уничтожают около 40% мировых запасов зерна. Каждое повышение температуры на одну единицу сопровождается снижением урожайности основных культур почти на 10%.

При росте значения еще на два градуса в мире сократится объем пшеницы на 46%, риса — на 19%, кукурузы — на 31%.

Изменение климата ускоряет жизненный цикл насекомых. Кроме того, сокращает продолжительность холодов: продлевается период их активности и размножения вредителей. Последние активно проникают в регионы с умеренным климатом, включая Европу и США, а также осваивают возвышенные территории, где раньше им было слишком холодно. Специалисты отметили, что активнее всего увеличивается популяция тли, листовертки, гусениц и саранчи.

Ситуацию осложняет ряд антропогенных факторов. Вырубка лесов под пашни, особенно в тропиках, создает новые пространства для этих насекомых. Глобальная торговля способствует их распространению между регионами. Интенсивное использование пестицидов и удобрений сокращает численность их естественных врагов.

Ученые предложили разработать комплексный подход к снижению рисков. Например, провести диверсификацию сельскохозяйственных культур — совместное выращивание разных сортов.

Это поможет снизить уязвимость монокультур. К этим мерам необходимо добавить восстановление естественной среды обитания для ос‑паразитов и других природных хищников, которые уничтожают вредителей.

Исследователи также предложили произвести интеграцию растениеводства и животноводства. Например, в Японии традиционно используют уток для борьбы с вредителями риса, а в Великобритании выпускают овец на поля озимой пшеницы, чтобы они удаляли пораженные грибком листья.