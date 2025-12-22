Дед Мороз пообещал москвичам снег в новогодние праздники

Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС Всероссийский Дед Мороз. Он отметил, что пока весь снег находится в его резиденции — в Великом Устюге. Но волшебник пообещал, что и в Москве будет «и морозец славный, и снег белый и пушистый».