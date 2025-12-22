Дед Мороз пообещал москвичам снег в новогодние праздники

Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС Всероссийский Дед Мороз. Он отметил, что пока весь снег находится в его резиденции — в Великом Устюге. Но волшебник пообещал, что и в Москве будет «и морозец славный, и снег белый и пушистый».
«И, конечно, у ребят новогоднее раздолье и новогодние праздники будут со снегом», — указал Дед Мороз.
Кроме того, волшебник планирует побывать на Новый год в каждом городе, поселке и деревне, чтобы все получили подарки и хорошее настроение. При этом Дед Мороз объявил об открытии горячей линии, где каждый сможет позвонить и поговорить с ним.
Также открыто свыше 300 почтовых ящиков в 100 городах страны, куда каждый может положить письмо Деду Морозу. «Я обязательно отвечу», — отметил волшебник.